Planet Labs PBC Aktie: Genau das was haben wir angekündigt

Anleger: Eine Analyse der Diskussionen in den sozialen Medien zeigt, dass die Stimmung der Marktteilnehmer gegenüber Planet Labs Pbc in den letzten Tagen überwiegend negativ war. Es gab zwei positive und sieben negative Tage, während an fünf Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils negativ. Basierend auf unserer Stimmungsanalyse erhält Planet Labs Pbc daher eine "Schlecht"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung.

Analysteneinschätzung: Von insgesamt 6 Analystenbewertungen für die Planet Labs Pbc-Aktie in den letzten zwölf Monaten waren 5 Bewertungen "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht". Dies ergibt im Durchschnitt ein "Gut"-Rating für das Wertpapier. Es liegen keine neuen Analystenupdates aus dem letzten Monat vor. Die durchschnittlichen Kursziele der Analysten belaufen sich auf 6,92 USD, was bedeutet, dass die Aktie um 180,03 Prozent steigen könnte, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 2,47 USD. Die daraus resultierende Empfehlung ist "Gut".

Relative Strength Index: Der Relative Strength-Index ordnet die Auf- und Abwärtsbewegungen der Planet Labs Pbc-Aktie verschiedenen Zeiträumen zu. Der RSI7 für sieben Tage liegt bei 32,35, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25 für 25 Tage bei 40,63 liegt, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Sentiment und Buzz: In den letzten Wochen wurde eine deutliche Verschlechterung des Stimmungsbildes in Bezug auf Planet Labs Pbc festgestellt. Dies zeigt sich darin, dass die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz zu besonders negativen Themen gezeigt hat. Daher bewerten wir dieses Kriterium als "Schlecht". In Bezug auf die Stärke der Diskussion, oder anders ausgedrückt, die Veränderung der Anzahl der Beiträge, wurde jedoch eine höhere Aufmerksamkeit für das Unternehmen festgestellt, was wir mit einer "Gut"-Bewertung honorieren. Zusammenfassend erhält Planet Labs Pbc für diese Stufe daher ein "Schlecht"-Rating.