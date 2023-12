Planet Labs PBC Aktie: Bullen, ihr könnte euch freuen!

Weitere Suchergebnisse zu "Planet Labs PBC":

Die langfristige Meinung der Analysten zur Planet Labs Pbc-Aktie wird als "Gut" eingestuft. Insgesamt gibt es 5 positive, 1 neutrale und keine negativen Bewertungen. Es gab keine neuen Bewertungen im letzten Monat. Das Kursziel der Analysten liegt bei 6,92 USD, was eine potenzielle Performance von 170,18 Prozent darstellt. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment zeigt vorwiegend positive Meinungen in den sozialen Medien. Allerdings wurde in den letzten Tagen vermehrt über negative Themen diskutiert, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Planet Labs Pbc-Aktie liegt bei 38,18, was als neutral betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 43 und wird ebenfalls als neutral bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt mit 3,2 USD deutlich unter dem aktuellen Schlusskurs von 2,56 USD liegt, was zu einer schlechten Bewertung führt. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt liegt jedoch mit 2,34 USD über dem Schlusskurs, was zu einer guten Bewertung führt. Insgesamt wird die Planet Labs Pbc-Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren als neutral eingestuft.