Planet Green Aktie: Das darf nicht wahr sein!

Die Aktienanalyse der Planet Green zeigt, dass der Kurs der Aktie derzeit um -28,57 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht" führt. Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt jedoch -50,98 Prozent, was ebenfalls zu einer Einschätzung von "Schlecht" führt. Insgesamt wird die Aktie also aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Planet Green beträgt derzeit 71,43 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 76,19 eine überkaufte Situation an, wodurch die Aktie auch hier eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Planet Green derzeit bei 76,18, was über dem Branchendurchschnitt von 35 liegt. Auf dieser Basis wird die Aktie als überbewertet eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Anleger-Stimmung bei Planet Green in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. In den vergangenen Wochen wurden vor allem negative Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich also eine eher negative Einschätzung für die Aktie der Planet Green aufgrund der technischen Analyse, des RSIs, des fundamentalen KGVs und der Anleger-Stimmung.