Planet Green Aktie: Schlechte Nachrichten ohne Ende!

Die Dividendenrendite der Aktie von Planet Green liegt derzeit bei 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Nahrungsmittelbranche einen geringeren Ertrag von 4,15 Prozentpunkten bedeutet. Dies führt zu einer niedrigeren Bewertung der Dividendenausschüttung des Unternehmens und wird als "Schlecht" eingestuft.

In den letzten 12 Monaten verzeichnete Planet Green eine Performance von -42,48 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Nahrungsmittelbranche einen Unterperformance von -25,85 Prozent darstellt. Auch im Vergleich zum Verbrauchsgütersektor, der eine mittlere Rendite von 22,13 Prozent verzeichnete, liegt Planet Green mit einer Unterperformance von 64,62 Prozent deutlich darunter. Daher erhält das Unternehmen in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Planet Green liegt mit einem Wert von 76,18 über dem Durchschnitt der Vergleichsbranche von 30, was einer Differenz von 149 Prozent entspricht. Aufgrund dieses verhältnismäßig hohen KGVs kann die Aktie als "teuer" eingestuft werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Planet Green zeigt vorwiegend negative Meinungen in den sozialen Medien. In den vergangenen Tagen wurden weder stark positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Neutral" für die Aktie von Planet Green.