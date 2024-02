Planet Green Aktie: Knallt es bald?

In den letzten vier Wochen konnte bei Planet Green eine Verschlechterung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien verzeichnet werden. Dies führt zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht". Bezüglich der Kommunikationsfrequenz wurde weder eine Zunahme noch eine Abnahme festgestellt, weshalb Planet Green in dieser Kategorie ebenfalls ein "Schlecht"-Rating erhält.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Planet Green aktuell mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 4,14 Prozent in der "Nahrungsmittel"-Branche. Dies führt zu einer weiteren "Schlecht"-Einschätzung für die Dividendenpolitik des Unternehmens.

Der Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Verbrauchsgütersektor zeigt, dass Planet Green mit einer Rendite von -42,48 Prozent deutlich unter dem Branchendurchschnitt von -16,72 Prozent liegt. Dies führt zu einer weiteren negativen Bewertung der Aktie.

Auch in der technischen Analyse schneidet Planet Green schlecht ab. Sowohl der gleitende Durchschnittskurs (GD200) als auch der GD50 zeigen Abweichungen von -37,04 Prozent bzw. -19,05 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine negative Einschätzung für die Aktie von Planet Green aufgrund der Stimmungslage in den sozialen Medien, der Dividendenrendite, der Branchenvergleich und der technischen Analyse.