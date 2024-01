Planet Green Aktie: Käufer sollten sich sputen!

Die technische Analyse für die Planet Green-Aktie zeigt, dass der Relative Strength Index (RSI) einen Wert von 10 aufweist, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist. Dies wird als "Gut" eingestuft. Wenn der RSI auf einen Zeitraum von 25 Tagen ausgedehnt wird, ergibt sich ein Wert von 21, was darauf hindeutet, dass die Aktie als überverkauft betrachtet wird und daher auch hier die Einstufung "Gut" lautet.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt der Schlusskurse der letzten 200 Handelstage für die Planet Green-Aktie bei 0,54 USD liegt. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,57 USD, was einen Unterschied von +5,56 Prozent darstellt und somit zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 0,44 USD liegt mit einem letzten Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt bei +29,55 Prozent, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Die Auswertung des Sentiments der Anleger zeigt, dass sich die Stimmungslage im vergangenen Monat verbessert hat, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Diskussionsintensität über das Unternehmen hat sich jedoch nicht signifikant verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Planet Green-Aktie also ein "Gut"-Rating in Bezug auf Sentiment und Buzz.

In Bezug auf die Dividende liegt Planet Green mit 0 % deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 4,08 %. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung bezüglich der Ausschüttung im Vergleich zur Nahrungsmittelbranche.

Insgesamt ergibt sich somit für die Planet Green-Aktie eine positive Bewertung in Bezug auf die technische Analyse und das Sentiment der Anleger, jedoch eine negative Bewertung hinsichtlich der Dividende im Vergleich zur Branche.