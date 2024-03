Planet Green Aktie: Alles kein Problem!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Der RSI der Planet Green liegt bei 60, was darauf hindeutet, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 63, was ebenfalls als "Neutral" gilt. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral" vergeben.

Im Bereich der Fundamentalanalyse liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Planet Green derzeit bei 76, was bedeutet, dass die Börse 76,18 Euro für jeden Euro Gewinn von Planet Green zahlt. Dies ist 156 Prozent mehr als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Da der durchschnittliche Wert im Bereich "Nahrungsmittel" momentan bei 29 liegt, wird der Titel auf Grundlage des KGV als "Schlecht" eingestuft.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt waren gegenüber Planet Green. Die Anlegerstimmung wird daher insgesamt als "Neutral" eingestuft.

In der technischen Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen für die Planet Green-Aktie ein Durchschnitt von 0,52 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,29 USD (-44,23 Prozent Unterschied), was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt weisen auf eine "Schlecht"-Bewertung hin, was Planet Green insgesamt ein "Schlecht"-Rating in der einfachen Charttechnik einbringt.