Planet Fitness Aktie: Das sollte Ihnen zu denken geben!

Der Aktienkurs von Planet Fitness verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -19,01 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche durchschnittlich um -9,14 Prozent, was einer Underperformance von -9,88 Prozent für Planet Fitness entspricht. Im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -9,27 Prozent, wobei Planet Fitness 9,74 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt die Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) für Planet Fitness liegt bei 77,13, was als überkauft gilt und daher eine Bewertung als "Schlecht" erhält. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 65, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation betrachtet wird und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Schlecht".

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt ein gemischtes Bild. Während des letzten Monats gab es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger, was daher mit "Neutral" bewertet wird. Die Intensität der Diskussionen zeigt, dass das Unternehmen weniger Beachtung erfährt, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Planet Fitness-Aktie ein "Schlecht"-Rating in diesem Punkt.

Von Analysten wird die Planet Fitness-Aktie aktuell mit "Gut" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 4 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen zusammen, die in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Planet Fitness vor. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten (87 USD) zeigt ein Aufwärtspotential von 30,89 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Planet Fitness eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

