Planet Fitness Aktie: In selten guter Lage!

In den letzten 12 Monaten haben Analysten Planet Fitness 5 Mal als "Gut", 1 Mal als "Neutral" und 0 Mal als "Schlecht" bewertet. Langfristig erhält der Titel daher das Rating "Gut" von institutioneller Seite aus. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 73,82 USD erwarten die Analysten eine Entwicklung von 19,21 Prozent und setzen ein mittleres Kursziel bei 88 USD. Diese Entwicklung wird als positiv bewertet und führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut" durch institutionelle Analysten.

In der fundamentalen Analyse wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als wichtigster Indikator betrachtet. Planet Fitness hat mit einem Wert von 38,99 ein deutlich günstigeres KGV als der Branchendurchschnitt von 50,85. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Im Branchenvergleich erzielte Planet Fitness in den letzten 12 Monaten eine Performance von -7,65 Prozent, während ähnliche Aktien aus der Branche im Durchschnitt um 36,57 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -44,22 Prozent im Branchenvergleich. Auch im Vergleich zum Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite von Planet Fitness mit 18,11 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance wird in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating vergeben.

In den sozialen Medien wurde Planet Fitness in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet. Dies spiegelt sich auch in den positiven Themen wider, die in den letzten Tagen rund um den Wert angesprochen wurden. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher insgesamt eine Einstufung als "Gut". Die Messung der Anleger-Stimmung führt somit zu einer Gesamteinstufung von "Gut".