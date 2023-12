Planet Aktie: Das war ja klar …

Die Analyse des Sentiments und Buzz um Planet -Japan zeigt eine mittlere Diskussionsintensität und eine "Neutral"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls stabil, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Anleger können neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch weiche Faktoren wie die Stimmung auf sozialen Plattformen berücksichtigen. Die Analyse zeigt, dass die Kommentare und Befunde zu Planet -Japan neutral waren, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Planet -Japan zeigt einen Wert von 81,25, was als "überkauft" eingestuft wird, während der RSI25 einen Wert von 58,25 aufweist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Insgesamt führt dies zu einer Gesamteinschätzung von "Schlecht". In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs von Planet -Japan derzeit bei 1214 JPY, was -0,54 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt und somit zu einer kurzfristigen "Neutral"-Einschätzung führt. Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 -2,6 Prozent, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich für Planet -Japan eine neutrale Einschätzung hinsichtlich des Sentiments, des RSI und der technischen Analyse.