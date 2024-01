Planet Aktie: Ruhig bleiben!

Die Meinung der Anleger zu Planet -Japan basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien zum Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde neutral über Planet -Japan gesprochen, ohne positive oder negative Ausschläge. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die die Anleger interessierten. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) für Planet -Japan liegt bei 15,63, was auf eine überverkaufte Situation hinweist. Daher wird diese Situation als "Gut" bewertet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 48, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält diese Kategorie daher die Einstufung "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Planet -Japan derzeit als "Neutral" betrachtet wird. Der GD200 liegt bei 1245,47 JPY, während der Kurs der Aktie bei 1233 JPY liegt, was einer Abweichung um -1 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der letzten 50 Tage liegt mit 1220,5 JPY um +1,02 Prozent abweichend vom Aktienkurs, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt entspricht dies der Bewertung als "Neutral".

Die weichen Faktoren, wie Sentiment und Buzz, spielen ebenfalls eine Rolle bei der Bewertung einer Aktie. Die Diskussionsintensität von Planet -Japan zeigt die übliche Aktivität im Netz, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Planet -Japan daher als "Neutral"-Wert eingestuft.