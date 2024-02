Planet Aktie: Müssen Sie sich jetzt Sorgen machen?

Die Stimmung unter den Anlegern in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Planet -Japan ist neutral. Dies ergibt sich aus der Auswertung der Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen. In dieser Zeit wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu der Gesamteinschätzung "neutral" führt.

Die Analyse von Sentiment und Buzz ermöglicht es, starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation frühzeitig zu erkennen. In den letzten Wochen hat sich die Stimmung bezüglich Planet -Japan jedoch kaum verändert, weshalb die Aktie eine "neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen nicht außergewöhnlich, sodass auch hier eine "neutral"-Bewertung vergeben wird.

Die technische Analyse zeigt, dass die Planet -Japan-Aktie sowohl auf der langfristigen als auch auf der kurzfristigen Basis als "neutral" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 1247,6 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 1234 JPY liegt. Auch der 50-Tage-Durchschnitt zeigt mit einem letzten Schlusskurs von 1235,04 JPY eine geringe Abweichung. Insgesamt wird die Aktie basierend auf trendfolgenden Indikatoren als "neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) liefert ebenfalls ein gemischtes Bild. Der RSI für einen Zeitraum von 7 Tagen zeigt eine Ausprägung von 79,69, was auf eine "schlechte" Bewertung hindeutet. Der RSI25 beläuft sich auf 40,82, was zu einer "neutralen" Einstufung für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtbild, das zu einer "schlechten" Bewertung führt.