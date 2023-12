Planet Aktie: Jetzt bloß einen kühlen Kopf behalten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von sieben Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, zwischen 70 und 100 als „überkauft“, und dazwischen als neutral. Der RSI für Planet -Japan liegt bei 47,06 und wird daher als „Neutral“ eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 49,57 und signalisiert ebenfalls eine „Neutral“-Einschätzung.

Das Sentiment und der Buzz im Internet können die Stimmung für Aktien verstärken oder umkehren. Bei Planet -Japan wurde eine mittlere Diskussionsintensität in den sozialen Medien gemessen, daher wird auch hier eine „Neutral“-Bewertung vorgenommen. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einem Gesamtergebnis von „Neutral“ für das langfristige Stimmungsbild führt.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen überwiegend neutral gegenüber Planet -Japan. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen wurden vornehmlich neutral bewertet. Basierend auf der Stimmungsanalyse wird daher auch hier eine „Neutral“-Einschätzung abgegeben.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) von Planet -Japan aktuell bei 1246,91 JPY. Der Aktienkurs selbst liegt bei 1220 JPY, was einem Abstand von -2,16 Prozent entspricht und zu einer „Neutral“-Einstufung führt. Ähnlich verhält es sich beim gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage, der aktuell bei 1222,32 JPY liegt und somit ebenfalls ein „Neutral“-Signal ergibt. Insgesamt lautet der Gesamtbefund also „Neutral“.