Planet Aktie: Geht es jetzt los?

Die Stimmung der Anleger bei Planet -Japan ist neutral, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen hervorgehoben, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) von Planet -Japan liegt bei 90,32, was auf eine überkaufte Situation hinweist. Daher wird die Bewertung als "Schlecht" eingestuft. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 60, was als neutral gilt. Insgesamt erhält diese Kategorie die Einstufung "Schlecht".

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei der Stimmung oder der Kommunikationsfrequenz zu Planet -Japan. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Planet -Japan-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 1247,08 JPY liegt. Der letzte Schlusskurs (1218 JPY) weist eine Abweichung von -2,33 Prozent auf, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage führt zu einer ähnlichen Bewertung von "Neutral".

Insgesamt wird die Planet -Japan-Aktie in Bezug auf die Anleger-Stimmung, den RSI, das Sentiment und die technische Analyse als neutral eingestuft.