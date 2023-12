Planet Aktie: Dass es dann wirklich so schnell geht …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen verfolgt. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Ein RSI von 81,25 führt bei der Planet -Japan zu einer Einstufung als "schlecht". Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, zeigt mit einem Wert von 58,25 eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau an, was zu einer Gesamtbewertung von "schlecht" führt.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Planet -Japan können über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet werden. Die Diskussionsintensität deutet auf eine mittlere Aktivität im Netz hin und erfordert eine "Neutral"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung ergab kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich damit für die Planet -Japan in diesem Punkt die Einstufung als "Neutral".

Auch weiche Faktoren wie die Stimmung der Anleger können die Einschätzung von Aktienkursen beeinflussen. Die Kommentare und Befunde zu Planet -Japan auf sozialen Plattformen waren neutral, und die Nutzer haben in den vergangenen Tagen hauptsächlich neutrale Themen besprochen. Somit wird die Aktie in dieser Hinsicht als "neutral" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs der Planet -Japan derzeit 0,54 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der vergangenen 50 Tage, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt -2,6 Prozent, was ebenfalls zu einer Gesamteinschätzung als "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Bewertung der Planet -Japan sowohl aus technischer als auch aus stimmungsbezogener Sicht.