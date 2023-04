Plan Optik Aktie: konkrete Entwicklungen in Sicht!

Die Analyse des relative Stärke Index (RSI) gibt Aufschluss darüber, ob ein Wertpapier “überkauft” oder “überverkauft” ist. Der kurzfristige RSI der Plan Optik-Aktie zeigt für die letzten 7 Tage einen Wert von 76.12 an und deklassifiziert das Aktienpapier damit als überverkauft. Dies bedeutet eine schlechte Einstufung für das Unternehmen. Im Gegensatz dazu liegt der längerfristige RSI auf einer 25-Tage-Basis bei einem neutralen Wert von 61.72, was darauf hindeutet, dass die Plan Optik-Aktie weder über- noch unterbewertet ist. In Anbetracht dessen kann das Aktienpapier als “neutral” eingestuft werden und hat somit Potenzial für eine stabile Zukunftsentwicklung.sind

Wie attraktiv ist die fundamentale Bewertung von Plan Optik?

