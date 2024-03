Plan Optik Aktie: Wird es jetzt nochmal richtig spannend?

Der Aktienkurs von Plan Optik liegt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Unternehmen aus dem Bereich Informationstechnologie um mehr als 6 Prozent niedriger, mit einer Rendite von 2,78 Prozent. Im Vergleich zur Halbleiter- und Halbleiterausrüstung-Branche, die in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von 15,4 Prozent erzielt hat, liegt die Rendite von Plan Optik mit 12,62 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der kurzfristige RSI von Plan Optik liegt derzeit bei 20 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25, der auf einer 25-Tage-Basis berechnet wird, zeigt, dass Plan Optik weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Plan Optik liegt bei 9,69, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche von 55 liegt. Dies zeigt, dass die Aktie preisgünstiger erscheint und auf fundamentaler Basis daher ein "Gut"-Rating erhält.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass sich die Stimmung für Plan Optik in den vergangenen Wochen kaum verändert hat, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Ebenso wurde in den sozialen Medien keine außergewöhnliche Aktivität gemessen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.