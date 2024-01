Plan Optik Aktie: Finger weg?

Der Aktienkurs von Plan Optik hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 0,96 Prozent erzielt, was 6,91 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 7,87 Prozent liegt. Im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite von 15,34 Prozent für Wertpapiere aus der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" liegt Plan Optik aktuell 14,39 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Die Anleger-Stimmung bei Plan Optik ist neutral, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien und Diskussionsforen der vergangenen Wochen hervorgeht. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Themen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die Dividendenrendite von Plan Optik beträgt 0 Prozent, was 1,97 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik des Unternehmens eine "Schlecht"-Bewertung.

In technischer Hinsicht weicht der aktuelle Schlusskurs der Plan Optik-Aktie sowohl vom Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (-19,69 Prozent) als auch vom Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (-5,78 Prozent) ab. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung der Aktie aus charttechnischer Sicht. Somit erhält die Plan Optik-Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating für die technische Analyse.