Plan Optik Aktie: Endlich verständlich – ein Überblick!

Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Plan Optik beträgt derzeit 9,69, was 83 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Halbleiter- und Halbleiterausrüstung) von 56 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, weshalb Plan Optik auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung erhält.

Die Dividendenrendite von Plan Optik beträgt derzeit 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert (0) für diese Aktie liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik von Plan Optik eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.

Das Anleger-Sentiment für die Plan Optik-Aktie ergibt insgesamt die Bewertung "Neutral", da es weder besonders positive noch negative Ausschläge in den sozialen Medien oder dem Meinungsmarkt gab.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Plan Optik-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 3,64 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 3,1 EUR lag, was einer Abweichung von -14,84 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auf der kurzfristigeren Analysebasis ergibt sich jedoch ein anderes Rating, da der letzte Schlusskurs über dem Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Plan Optik-Aktie daher für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.