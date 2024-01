Plains GP Aktie: DAS muss noch lange nichts bedeuten

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an und setzt die Aufwärtsbewegungen in Bezug zur Gesamtbewegung. Der RSI für die Plains Gp liegt bei 32,65, was als "Neutral" eingestuft wird, da die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 41, was ebenfalls als "Neutral" betrachtet wird.

Im Branchenvergleich hat die Plains Gp in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +12,92 Prozent gezeigt, indem sie um 37,36 Prozent gestiegen ist, während ähnliche Aktien aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche im Durchschnitt nur um 24,44 Prozent gestiegen sind. Auch im "Energie"-Sektor lag die Rendite der Plains Gp mit 12,92 Prozent über dem Durchschnitt. Daher wird die Performance in dieser Kategorie als "Gut" bewertet.

Die Analysten haben insgesamt eine positive Meinung zu Plains Gp, da es 2 Kaufempfehlungen, 1 Halten-Einstufung und keine Verkaufsempfehlungen in den letzten 12 Monaten gab. Das Durchschnittskursziel der Analysten für die Plains Gp liegt bei 17 USD, was einer potenziellen Entwicklung um 4,42 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Plains Gp-Aktie von 16,28 USD ein "Gut"-Signal darstellt, da er sich um +7,67 Prozent vom GD200 (15,12 USD) entfernt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 15,87 USD auf, was ein "Neutral"-Signal ergibt, da der Abstand +2,58 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs der Plains Gp-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.