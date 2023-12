Plains All American Pipeline Aktie: Das war nur der Anfang!

Der Aktienkurs von Plains All American Pipeline hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 39,26 Prozent erzielt, was eine Outperformance von +19,75 Prozent im Branchenvergleich für Unternehmen der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche bedeutet. Der durchschnittliche Anstieg ähnlicher Aktien aus dieser Branche lag bei 19,52 Prozent. Auch im "Energie"-Sektor übertraf das Unternehmen den Durchschnitt um 19,75 Prozent, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die Diskussionen auf sozialen Medien spiegeln eine positive Stimmung und Einschätzung zu Plains All American Pipeline wider. In den letzten beiden Wochen überwiegen die positiven Meinungen und es wurden hauptsächlich neutrale Themen diskutiert. Dies führt zu der Einschätzung, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist.

Die Dividendenrendite des Unternehmens beträgt 7,22 Prozent, was 21,01 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Öl Gas & Kraftstoffverbrauch, 28,23) liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik des Unternehmens eine "Schlecht"-Bewertung. Die Dividende wird bei der Berechnung in Bezug auf den aktuellen Aktienkurs gesetzt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Aktie von Plains All American Pipeline auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen wird. Der längerfristige 200-Tages-Durchschnitt liegt bei 14,31 USD, während der letzte Schlusskurs bei 15,15 USD liegt, was zu einer Abweichung von +5,87 Prozent führt. Beim kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt liegt der letzte Schlusskurs (15,36 USD) nahe dem gleitenden Durchschnitt (-1,37 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird Plains All American Pipeline auf Basis dieser Indikatoren mit einem "Gut"-Rating bewertet.