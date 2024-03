Plains All American Pipeline Aktie: Das ist beeindruckend!

Der Aktienkurs von Plains All American Pipeline hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Energie-Sektor sehr gut entwickelt. Mit einer Rendite von 37,58 Prozent liegt die Aktie um mehr als 19 Prozent über dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche von 18,32 Prozent, kann Plains All American Pipeline mit einer Rendite von 19,26 Prozent deutlich punkten. Aufgrund dieser positiven Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

In der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie (GD200) der Plains All American Pipeline derzeit bei 15,13 USD verzeichnet. Da der Aktienkurs bei 16,86 USD liegt, ergibt sich ein Abstand von +11,43 Prozent, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt bei 15,92 USD, was einer Differenz von +5,9 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Gut"-Signal führt. Insgesamt wird die technische Analyse daher positiv bewertet.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie von Plains All American Pipeline bei 13,18 liegt. Im Vergleich zu Unternehmen aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" (KGV 26,79) bedeutet dies eine Unterbewertung um 51 Prozent und führt zu einer Einstufung als "Gut" aus fundamentaler Sicht.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 30 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Im Gegensatz dazu ist der RSI der letzten 25 Handelstage weniger volatil und zeigt ein überverkauftes Signal, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein positives Gesamtbild für die Plains All American Pipeline-Aktie.