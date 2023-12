Plains All American Pipeline Aktie: Das ist ein absoluter Befreiungs-Hammer!

Der Aktienkurs von Plains All American Pipeline hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Energie-Sektor als sehr stark erwiesen. Mit einer Rendite von 39,26 Prozent liegt das Unternehmen um mehr als 19 Prozent über dem Branchendurchschnitt. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche von 20,17 Prozent konnte Plains All American Pipeline mit 19,09 Prozent deutlich darüber liegen. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In den Diskussionsforen und sozialen Medien herrscht eine insgesamt besonders positive Stimmung unter den Anlegern für Plains All American Pipeline. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen ergab jedoch auch einige negative Themen, wodurch die Einschätzung der Anleger-Stimmung insgesamt als "Neutral" eingestuft wird.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass die Aktie von Plains All American Pipeline mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 11,56 um 63 Prozent niedriger bewertet wird als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch". Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt somit zu einer Gesamteinstufung "Gut" aus fundamentaler Sicht.

Langfristig gesehen wird die Aktie von Plains All American Pipeline laut Analystenmeinungen als "Gut" eingestuft. Von insgesamt 6 Bewertungen lauten 4 "Gut", 2 "Neutral" und 0 "Schlecht". Analystenupdates aus dem letzten Monat liegen nicht vor, das Kursziel wird jedoch auf 17 USD festgesetzt. Dies würde eine zukünftige Performance von 12,66 Prozent bedeuten, da die Aktie derzeit bei 15,09 USD notiert. Insgesamt erhält die Analysteneinschätzung daher das Rating "Gut".