Plaid Inc Aktie: Das sollten Sie jedem weiter erzählen …

Die technische Analyse der Plaid-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 713,38 JPY liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 640 JPY weicht somit um -10,29 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, liegt dieser bei 659,36 JPY, was einer Abweichung von -2,94 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Plaid festgestellt werden konnte. Die Stimmung in den sozialen Medien wird weiterhin als "Neutral" bewertet, da keine signifikanten Unterschiede oder Auffälligkeiten registriert wurden.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien spiegelt ebenfalls die "Neutral"-Bewertung wider. In den letzten zwei Wochen wurden überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen, was zu dem Schluss führt, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene ebenfalls "Neutral" ist.

Der Relative Strength Index (kurz: RSI) der Plaid-Aktie zeigt auf, dass sie weder überkauft noch -verkauft ist und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält. Sowohl der 7-Tage-RSI als auch der 25-Tage-RSI führen zu einem "Neutral"-Rating für die Aktie.

Insgesamt ergibt sich daher aus der technischen Analyse, dem Sentiment und dem RSI eine "Neutral"-Bewertung für die Plaid-Aktie.