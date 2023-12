Plaid Inc Aktie: Dass es dann wirklich so schnell geht …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI für einen Zeitraum von 7 Tagen liegt bei 82,14, was ihn als "Schlecht" einstuft. Der RSI für 25 Tage beläuft sich auf 60,96, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Was das Sentiment und den Buzz betrifft, so gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung im Stimmungsbild bei Plaid. Daher wird das Kriterium als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt ein Blick auf den gleitenden Durchschnitt der Plaid-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen einen Wert von 714,51 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 601 JPY liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt ein "Schlecht"-Rating, da der letzte Schlusskurs (662,72 JPY) ebenfalls darunter liegt.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen neutral, ebenso wie die neuesten Nachrichten über das Unternehmen. Auf dieser Basis erhält Plaid daher eine "Neutral"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Insgesamt ergibt sich also ein "Neutral"-Rating für Plaid auf Grundlage der verschiedenen Bewertungskriterien.