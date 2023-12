Plaid Inc Aktie: Anleger sollten dies wissen!

Die Plaid-Aktie wird derzeit charttechnisch als "Neutral" bewertet. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage zeigt eine Abweichung von -10,05 Prozent, während der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage eine Abweichung von -1,82 Prozent aufweist. Das Unternehmen erhält daher insgesamt ein "Neutral"-Rating für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen festgestellt werden. Sowohl die Stimmungslage als auch die Kommunikationsfrequenz bleiben unverändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage weist einen Wert von 50 auf, was auf eine "Neutral"-Bewertung hinweist. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis liegt mit einem Wert von 57,59 im neutralen Bereich. Somit erhält die Plaid-Aktie auch in Bezug auf den RSI ein "Neutral"-Rating.

Das Anleger-Sentiment zeigt ebenfalls keine signifikanten positiven oder negativen Ausschläge in den sozialen Medien. Weder positive noch negative Themen haben in den letzten Tagen besondere Aufmerksamkeit erregt, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Plaid-Aktie derzeit in verschiedenen Bereichen neutral bewertet wird, basierend auf technischer Analyse, Sentiment und Anlegermeinungen.