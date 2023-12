Pläne für Beteiligung an zusätzlichen Windparks in der Nordsee

Der Chemiekonzern BASF engagiert sich bei einem zusätzlichen Windparkprojekt in der Nordsee.

BASF, der weltweit führende Chemiekonzern, hat angekündigt, sich an einem weiteren vielversprechenden Windenergieprojekt in der Nordsee zu beteiligen. Wie das Unternehmen am Dienstag bekannt gab, übernimmt BASF zusammen mit dem schwedischen Energieversorger Vattenfall einen Anteil von 49 Prozent an den deutschen Offshore-Windparks Nordlicht 1 und 2. Eine Absichtserklärung zur Übernahme wurde von beiden Unternehmen unterzeichnet. Der Chemieriese plant, knapp die Hälfte des Stroms aus den Windparks zur Versorgung seiner Produktionsstandorte in Europa, insbesondere am Stammsitz in Ludwigshafen, zu nutzen.

Die Windparks, die voraussichtlich im Jahr 2028 vollständig in Betrieb gehen werden, haben eine Gesamtkapazität von1,6 Gigawatt. Diese Investition in erneuerbare Energien ist ein wichtiger Schritt in Richtung einer umweltfreundlicheren Produktion bei BASF.

Finanzielle Details der Transaktion wurden nicht bekannt gegeben. Die BASF-Aktie konnte jedoch via XETRA einen leichten Anstieg von 0,37 Prozent auf 43,57 Euro verzeichnen. Diese Entwicklung spiegelt das Vertrauen der Anleger in die zukunftsorientierte Wachstumsstrategie von BASF wider.

Die Entscheidung von BASF, sich an diesen vielversprechenden Windparks zu beteiligen, zeigt erneut das starke Engagement des Unternehmens für die Energiewende. Bereits in der Vergangenheit hat BASF verschiedene Maßnahmen ergriffen, um seinen ökologischen Fußabdruck zu reduzieren und die Auswirkungen seiner Produktion auf die Umwelt zu minimieren.

Die Windparks Nordlicht 1 und 2 liegen vor der Küste Deutschlands und sind Teil des stetig wachsenden globalen Trends zur Nutzung erneuerbarer Energien. Die Offshore-Windparks werden nicht nur eine effiziente Energiequelle sein, sondern auch zur Reduzierung von klimaschädlichen Emissionen beitragen.

Mit dieser neuesten Investition setzt BASF ein starkes Signal für Nachhaltigkeit und innovative Lösungen in der Industrie. Die Zusammenarbeit mit Vattenfall unterstreicht die Bedeutung von Partnerschaften und gemeinsamen Anstrengungen, um die Welt zu einem besseren Ort für zukünftige Generationen zu machen.

Die Vollendung dieser Übernahme wird voraussichtlich im Jahr 2028 erfolgen, wenn die Windparks vollständig in Betrieb gehen werden. Die BASF-Aktie erfreut sich unter Anlegern bereits großem Interesse und wir können gespannt sein, welche weiteren Projekte der Konzern in Zukunft angehen wird, um seine führende Rolle im Bereich der nachhaltigen Produktion zu festigen.

