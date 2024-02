Placo Aktie: Bitte unbedingt die Zahlen anschauen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Skalenwert von 0 bis 100. Der RSI von Placo liegt bei 80, was eine Bewertung als "Schlecht" ergibt. Der RSI25 beträgt 51,22, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Dies führt insgesamt zu einem Rating von "Schlecht".

Die technische Analyse der charttechnischen Entwicklung von Placo zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 237,81 JPY lag. Der letzte Schlusskurs von 217 JPY liegt damit deutlich darunter (-8,75 Prozent), was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, so beträgt dieser aktuell 219,34 JPY, wodurch der letzte Schlusskurs nur um -1,07 Prozent abweicht. Auf dieser Grundlage erhält die Aktie eine Bewertung von "Neutral". Insgesamt wird Placo damit mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich Placo war in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine Erwähnung von positiven oder negativen Themen in Bezug auf das Unternehmen Placo. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung von Placo über einen längeren Zeitraum deutet auf eine mittlere Aktivität im Netz hin und erfordert eine "Neutral"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls eine Bewertung als "Neutral" ergibt. Zusammenfassend ergibt sich für Placo in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".