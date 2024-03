Pizza Pizza Royalty löst Jubelsturm aus!

Die Aktie von Pizza Pizza Royalty wird als unterbewertet im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt der Hotels, Restaurants und Freizeitindustrie angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt 15,64, was einem Abstand von 51 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 32,18 entspricht. Aufgrund dieser fundamentalen Bewertung erhält die Aktie eine "Gut"-Empfehlung.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird die Pizza Pizza Royalty-Aktie anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage und des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 90,48 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie als überkauft eingestuft wird und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI25 zeigt hingegen weder eine überkaufte noch eine überverkaufte Situation, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält die Aktie insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung in diesem Punkt der Analyse.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war überwiegend positiv, wobei das Stimmungsbarometer an sechs Tagen auf grün stand und negative Diskussionen nicht verzeichnet wurden. Die Anleger zeigten sich größtenteils neutral, mit einer verstärkten Diskussion über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen in den letzten Tagen. Aufgrund dieser positiven Stimmung erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung für das Anleger-Sentiment.

Im Branchenvergleich erzielte Pizza Pizza Royalty in den letzten 12 Monaten eine Performance von 13,26 Prozent, während ähnliche Aktien aus der Branche im Durchschnitt um 2,9 Prozent stiegen. Dies bedeutet eine Outperformance von +10,36 Prozent im Vergleich zur Branche. Im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Aktie 16,33 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.