Pizza Pizza Royalty Aktie: Das ist ein Hammer

Der Aktienkurs von Pizza Pizza Royalty hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 13,26 Prozent erzielt. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt Pizza Pizza Royalty um 16,96 Prozent über dem Durchschnitt (-3,7 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" beträgt -1,16 Prozent, und Pizza Pizza Royalty übertrifft diesen Wert aktuell um 14,42 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative Strength Index (RSI) der Pizza Pizza Royalty-Aktie bei 31,67 liegt, was als "Neutral" eingestuft wird. Auch der RSI25-Wert von 40 weist darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird die Aktie auch auf dieser Basis als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse, basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage, wird die Aktie als "Neutral" bewertet, da der aktuelle Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt. Gleiches gilt für den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, bei dem die Aktie ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Das Anleger-Sentiment für die Pizza Pizza Royalty-Aktie zeigt, dass in den sozialen Medien überwiegend positive Meinungen veröffentlicht wurden. In den vergangenen Tagen wurden weder stark positive noch negative Themen diskutiert, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich demnach eine "Neutral"-Bewertung für die Aktie von Pizza Pizza Royalty aufgrund der verschiedenen Analysen.