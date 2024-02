Pizu Aktie: Wie wichtig ist diese Entwicklung?

In den letzten vier Wochen konnten bei Pizu keine wesentlichen Veränderungen der Stimmung oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien festgestellt werden. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Dies gilt auch für den kurzfristigen Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage, der bei 40 Punkten liegt, was bedeutet, dass die Aktie weder über- noch unterbewertet ist. Auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis liegt mit 58,14 im neutralen Bereich. Daher erhält Pizu in dieser Hinsicht ebenfalls eine neutrale Bewertung.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Pizu mit 2,7 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 6,55 Prozent in der "Handelsunternehmen und Distributoren"-Branche. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt die Rendite von Pizu mit -2,92 Prozent mehr als 5 Prozent darüber. Auch im Vergleich zur Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" liegt die Rendite von Pizu mit 6,81 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.