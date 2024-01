Pizu Aktie: Vorsicht, Stolperfalle!

In den sozialen Medien gibt es keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz über die Aktie von Pizu. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Der Relative Strength Index (RSI) der Aktie liegt bei 33,33, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Auch der RSI25, der auf einen Zeitraum von 25 Tagen basiert, zeigt mit einem Wert von 50 eine neutrale Einschätzung. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

Im Bereich der Fundamentalanalyse liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Pizu bei 13,4, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" weist einen Wert von 47,24 auf. Aufgrund dieser Unterbewertung erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung auf fundamentalen Kriterien.

Jedoch weist Pizu derzeit eine Dividendenrendite von 2,94 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 6,32 Prozent. In dieser Kategorie erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung aufgrund dieser unterdurchschnittlichen Dividendenrendite.