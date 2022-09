Pixum erneut Sieger bei Deutschlands beste Online-Shops und nominiert für Wirtschaftspreis Rheinland

Köln (ots) -Zum wiederholten Mal gewinnt der Online-Fotoservice Pixum die Auszeichnung "Deutschlands beste Online-Shops", verliehen vom Deutschen Institut für Service-Qualität (DISQ) und dem Nachrichtensender n-tv. In der zugrundeliegenden repräsentativen Verbraucherumfrage belegte Pixum den ersten Platz seiner Branche und darf sich somit über den Gesamtsieg freuen. Parallel wurde Pixum für seine langjährige Leistung und außergewöhnliche Innovationskraft in der Kategorie "Digitale Wirtschaft" als eines von hunderten Unternehmen des Rheinlandes für den "Wirtschaftspreis Rheinland" nominiert.Der Kölner Online-Fotoservice erhält erneut die Auszeichnung "Deutschlands beste Online-Shops". Die repräsentative Verbraucherumfrage hierzu wird jährlich vom Deutschen Institut für Service-Qualität (DISQ) und dem Nachrichtensender n-tv durchgeführt. Im Vergleich mit zahlreichen Unternehmen unterschiedlichster Branchen erhält Pixum in der Kategorie "Fotoanbieter ohne Filialnetz" den höchsten Zuspruch. Damit belegt der Online-Fotoservice nach 2015, 2016, 2018 und 2021 auch in diesem Jahr wieder den 1. Platz.Parallel zur Preisverleihung in Berlin wurde von den Medien des Kölner Stadt-Anzeigers erstmals der "Wirtschaftspreis Rheinland" verliehen, um besondere Leistungen rheinländischer Unternehmen zu würdigen. Hier erreichte Pixum in der Kategorie "Digitale Wirtschaft" eine Top-Platzierung. Aus einer Auswahl von hunderten Unternehmen der gesamten Region, nominierte die fachkundige Jury die besten drei - zu denen Pixum sich nun zählen darf.Daniel Attallah, Gründer und CEO von Pixum: "Wir freuen uns wahnsinnig über diese großartige Anerkennung. Bei der Leserwahl 'Deutschlands beste Online-Shops' stehen wir zum fünften Mal ganz an der Spitze und seit 7 Jahren unter den TOP 3. Das ist eine tolle Bestätigung durch unsere Kundinnen und Kunden. Beim Wirtschaftspreis Rheinland sind wir per Jury-Entscheidung auf Anhieb als Top 3 nominiert worden, was mich mindestens genauso stolz macht, insbesondere wenn man bedenkt, dass das Rheinland eine der größten Wirtschaftsregionen Deutschlands ist. Beide Auszeichnungen bekomme nicht ich persönlich, sondern Pixum. Und Pixum wird durch ein fantastisches Team entwickelt, das nun schon seit 22 Jahren eine tolle Erfolgsgeschichte schreibt. Als ich im April 2000 Pixum gründete, starteten wir mit 3 Leuten. Heute beschäftigen wir europaweit über 500 Mitarbeiter:innen in High-Tech und Produktion. 22 Jahre kontinuierlich Erfolg geht nur mit den besten Leuten. Danke an mein Team!"Weitere Auszeichnungen des Online-Fotoservices Pixum gibt es unter https://pixum.de/testsiege.Pressekontakt:Ingo KreutzMobil: +49 (0) 152 56 762 632Nils DanielMobil: +49 (0) 151 46 222 912E-Mail: presse@pixum.compixum.de/presseOriginal-Content von: Pixum, übermittelt durch news aktuell