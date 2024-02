Pixelworks Aktie: Sie dürfen gespannt sein!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während 70 bis 100 als "überkauft" gelten und dazwischen als neutral. Der RSI von Pixelworks liegt bei 26,09 und wird daher als "gut" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 23,08 und bestätigt ebenfalls die Einschätzung "gut".

Im Hinblick auf fundamentale Aspekte weist die Aktie von Pixelworks ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 59,33 auf, was 19 Prozent niedriger ist als bei vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" (72,87). Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Gesamtbewertung von "gut" aus fundamentaler Sicht.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war überwiegend positiv, wobei an neun Tagen positive Themen dominierten und nur an zwei Tagen negative Kommunikation überwog. In den letzten Tagen wurde verstärkt positiv über das Unternehmen Pixelworks diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "gut" durch die Redaktion führt.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz um die Aktie zeigt sich eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Anzahl der Beiträge und Diskussionen. Die Rate der Stimmungsänderung für Pixelworks war in einem längeren Zeitraum kaum verändert, was zu einer Einschätzung von "neutral" führt. Somit erhält die Aktie von Pixelworks im Hinblick auf das langfristige Stimmungsbild die Note "schlecht".