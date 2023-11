Pivotree Inc Aktie: Das war ja klar …

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Pivotree ist derzeit besonders positiv, wie aus Diskussionsforen und sozialen Medien hervorgeht. In den letzten beiden Wochen dominierten positive Themen die Gespräche, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Unternehmens führte. Die Anleger-Stimmung wird daher als "gut" bewertet.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten insgesamt 1 positive Einschätzung für Pivotree abgegeben, während es keine neutralen oder negativen Bewertungen gab. Dies führt zu einem durchschnittlichen Rating von "gut". Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 7 CAD, was im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 1,81 CAD einem potenziellen Anstieg um 286,74 Prozent entspricht. Die Pivotree-Aktie erhält somit eine Gesamtempfehlung von "gut" aus Sicht der Analysten.

Der Relative Strength Index (RSI) für Pivotree zeigt keine überkauften oder überverkauften Signale, da sowohl der 7-Tage-RSI als auch der 25-Tage-RSI als "neutral" bewertet werden. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit weder überkauft noch überverkauft ist.

Die technische Analyse der Pivotree-Aktie basierend auf den letzten 200 Handelstagen ergibt einen Durchschnittsschlusskurs von 2,63 CAD. Der letzte Schlusskurs von 1,81 CAD bedeutet einen Rückgang um 31,18 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt, was zu einer "schlechten" Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigt einen Rückgang von 7,18 Prozent, was zu einer weiteren "schlechten" Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich also eine eher negative Einschätzung der Pivotree-Aktie basierend auf der einfachen Charttechnik.