Pivotree Inc Aktie: So schnell kann es gehen

In den letzten Wochen gab es keine klare Veränderung in der Kommunikation über Pivotree in den sozialen Medien. Es gab keine deutliche Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Daher erhält die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Diskussionen über eine Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde über Pivotree unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Pivotree-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 2,36 CAD liegt, während der aktuelle Kurs bei 1,45 CAD liegt, was eine Abweichung von -38,56 Prozent ergibt. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 1,69 CAD unter dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von -14,2 Prozent entspricht. Auch hier erhält die Pivotree-Aktie ein "Schlecht"-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Was die Analysteneinschätzung betrifft, so erhielt Pivotree in den letzten zwölf Monaten insgesamt 1 Analystenbewertungen, die im Durchschnitt als "Gut" eingestuft wurden. Aus dem letzten Monat liegen keine neuen Analystenupdates vor. Die durchschnittliche Kursprognose von 7 CAD für das Wertpapier ergibt ein Aufwärtspotential von 382,76 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Pivotree für diesen Abschnitt daher eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) für Pivotree liegt bei 69,23, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 63, was ebenfalls als "Neutral" betrachtet wird. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral" vergeben.