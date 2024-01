Pivotree Inc Aktie: Davon kann keine Rede sein!

Die Anleger-Stimmung bei Pivotree in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist neutral, basierend auf Auswertungen der vergangenen zwei Wochen. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die langfristige Stimmung rund um die Aktie von Pivotree zeigt eine mittlere Aktivität in Beiträgen und Diskussionen. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt gering, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse weicht der letzte Schlusskurs der Pivotree-Aktie sowohl vom Durchschnitt der letzten 200 Handelstage als auch der letzten 50 Handelstage ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 und 25 Tage für die Pivotree-Aktie zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Einschätzung in Bezug auf die Anleger-Stimmung, das langfristige Stimmungsbild und die technische Analyse der Pivotree-Aktie.