Pittler Maschinenfabrik AG Aktie: Was könnte noch schöner sein?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Pittler Maschinenfabrik liegt derzeit bei 2 und zeigt damit eine Unterbewertung im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 31,46 (Maschinen) von etwa 91 Prozent. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Pittler Maschinenfabrik-Aktie zeigt einen aktuellen Wert von 25, was auf eine Überverkauft-Situation hindeutet und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt sich weniger volatil und gibt eine neutrale Bewertung ab. Die Analyse der RSIs ergibt insgesamt ein "Gut"-Rating.

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen hinsichtlich der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien bezüglich Pittler Maschinenfabrik. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen eher neutral. Die Auswertung der Kommentare und Beiträge ergab hauptsächlich neutrale Themen, was zu einer Gesamteinstufung auf "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich aus der Analyse ein neutral bis gut bewerteter Status für die Pittler Maschinenfabrik-Aktie aufgrund fundamentaler, technischer und sozialer Kriterien.