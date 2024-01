Pittler Maschinenfabrik AG Aktie: Geht es jetzt los?

Die Bewertung von Aktienkursen basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung der Anleger. Die Analysten haben die Pittler Maschinenfabrik auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare neutral waren. Auch die Themen, die in den sozialen Medien diskutiert wurden, waren überwiegend neutral. Daher wurde die Aktie für diese Betrachtung als "neutral" eingestuft.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt die Rendite der Pittler Maschinenfabrik um mehr als 13 Prozent darunter, was einer Rendite von -7,41 Prozent entspricht. Die "Maschinen"-Branche verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine durchschnittliche Rendite von 6,79 Prozent, wobei die Pittler Maschinenfabrik mit 14,2 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr erhält sie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass die Pittler Maschinenfabrik derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 2,54 EUR, während der Kurs der Aktie bei 2,32 EUR um -8,66 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 2,39 EUR führt zu einer Einstufung als "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Pittler Maschinenfabrik-Aktie hat einen Wert von 62, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage Basis von 62,5 ergibt eine "Neutral"-Einstufung für die Aktie. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating für die Pittler Maschinenfabrik basierend auf der RSI-Bewertung.