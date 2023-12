Pittler Maschinenfabrik AG Aktie: Bitte nicht vergessen!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl, um die Attraktivität einer Aktie zu beurteilen. Ein niedriges KGV deutet darauf hin, dass die Aktie günstig bewertet ist. Im Fall der Pittler Maschinenfabrik beträgt das KGV 2,93, was 91 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Diese niedrige Bewertung führt zu einer positiven Einschätzung aufgrund fundamentaler Kriterien.

Die technische Analyse zeigt, dass der Aktienkurs von Pittler Maschinenfabrik unter der 200-Tage-Linie liegt, was als negativ bewertet wird. Im Vergleich zum Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ergibt sich jedoch ein neutrales Signal.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schneidet das Unternehmen ebenfalls schlecht ab, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs negativ ist und unter dem Branchendurchschnitt liegt.

Das Sentiment und der Buzz um die Aktie zeigen keine wesentlichen Veränderungen in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Pittler Maschinenfabrik aufgrund der verschiedenen Analysen eine neutrale Bewertung.