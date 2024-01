Pitney Bowes Aktie: Das hat keiner kommen sehen und trotzdem freut sich jeder

Weitere Suchergebnisse zu "Pitney Bowes":

Die Pitney Bowes Aktie zeigt laut technischer Analyse ein positives Signal, da der aktuelle Kurs von 4,4 USD einen Abstand von +22,22 Prozent zum GD200 (3,6 USD) aufweist. Auch der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, signalisiert mit einem Kurs von 3,94 USD ein positives Zeichen, da der Abstand +11,68 Prozent beträgt. Somit wird der Kurs insgesamt als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Pitney Bowes Aktie überverkauft ist, da der 7-Tage-RSI bei 29,03 Punkten liegt. Auf 25-Tage-Basis liegt der RSI jedoch bei 39,73, was bedeutet, dass die Aktie hier weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung aufgrund des kurzfristigen RSI und eine "Neutral"-Bewertung aufgrund des längerfristigen RSI.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte eine deutliche Veränderung hin zum Positiven festgestellt werden, was zu einer "Gut"-Bewertung auf dieser Ebene führt. Allerdings wurde auch eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Stärke der Diskussion führt. Insgesamt wird Pitney Bowes also für diese Stufe mit einem "Gut" bewertet.

Die Diskussionen auf sozialen Medien deuten darauf hin, dass die Meinungen rund um die Pitney Bowes Aktie in den letzten Wochen überwiegend positiv waren, während in den vergangenen Tagen mehr negative Themen angesprochen wurden. Die Redaktion kommt zu dem Schluss, dass die Aktie als "Neutral" einzustufen ist.

Insgesamt zeigt die technische Analyse, das Sentiment und die Anlegerstimmung, dass die Pitney Bowes Aktie aktuell als "Gut" bewertet wird.