Pitney Bowes Aktie: Wie lange soll das noch so gehen?

Der Relative Strength Index (RSI) für die Aktie von Pitney Bowes liegt bei 37,68 und deutet auf eine neutrale Situation hin. Dieser Index vergleicht die Aufwärtsbewegungen der Aktienkurse innerhalb von 7 Tagen und setzt sie in Bezug zur Gesamtbewegungsanzahl. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 53 an, was ebenfalls als neutral eingestuft wird.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für Pitney Bowes wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet. Dabei wurde festgestellt, dass die Aktie eine erhöhte Aktivität aufweist, was auf eine starke Diskussionsintensität hindeutet. In Bezug auf die Stimmungsänderung gab es in diesem Zeitraum kaum Veränderungen, was zu einer neutralen Einschätzung führt.

In den sozialen Medien war die Stimmung gegenüber Pitney Bowes in den letzten Tagen überwiegend positiv. Von insgesamt zwölf Tagen zeigten zehn Tage eine positive Stimmung, während zwei Tage keine eindeutige Richtung aufwiesen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen der letzten ein bis zwei Tage waren hauptsächlich positiv. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält Pitney Bowes daher eine positive Einschätzung.

In Bezug auf den Aktienkursvergleich innerhalb der "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche zeigt sich, dass Pitney Bowes in den letzten 12 Monaten eine Performance von -7,71 Prozent erzielte. Dies bedeutet eine Underperformance von -2,89 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Branche. Im Vergleich zum durchschnittlichen Renditewert des "Industrie"-Sektors lag Pitney Bowes um 250,25 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.