Pitney Bowes Aktie: Wer hätte das für möglich gehalten?

Die Anleger-Stimmung bei Pitney Bowes in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. In den letzten beiden Wochen wurden vor allem positive Themen diskutiert, was zu einer insgesamt guten Einschätzung des Unternehmens führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt bei 56,84 Punkten, was auf ein neutrales Rating für den 7-Tage-RSI hinweist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 41,7, was ebenfalls zu einem neutralen Rating führt.

Im Branchenvergleich hat Pitney Bowes in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von 9,09 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche erzielt. Im Vergleich zum Durchschnitt des "Industrie"-Sektors lag die Rendite jedoch 131,46 Prozent darunter, was zu einem neutralen Rating in dieser Kategorie führt.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Pitney Bowes beträgt 33, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche als unterbewertet angesehen wird. Aus fundamentalen Gesichtspunkten erhält die Aktie daher eine gute Einschätzung von der Redaktion.

Insgesamt zeigt die Auswertung der Anleger-Stimmung, des RSI und des Branchenvergleichs, dass Pitney Bowes auf solider Grundlage steht und insgesamt positiv bewertet wird.