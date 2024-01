Pitney Bowes Aktie: Mehr als nur gute Zahlen!

Weitere Suchergebnisse zu "Pitney Bowes":

Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Pitney Bowes liegt derzeit bei 33,24, was 38 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies) von 53 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.

Die Diskussionen in den sozialen Medien über Pitney Bowes zeigen gemischte Einschätzungen und Stimmungen. In den letzten zwei Wochen wurden überwiegend positive Meinungen geäußert, während in den letzten Tagen hauptsächlich negative Themen diskutiert wurden. Daraus ergibt sich die Einschätzung des Unternehmens als "Neutral".

In Bezug auf die Dividende liegt Pitney Bowes mit einer Ausschüttung von 5,73 % nur leicht über dem Branchendurchschnitt Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies (5,23 %). Die Differenz von 0,5 Prozentpunkten führt zur Einstufung als "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Pitney Bowes derzeit bei 3,6 USD verläuft. Bei einem Aktienkurs von 4,35 USD ergibt sich ein Abstand von +20,83 Prozent, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) liegt die Aktie mit einem Niveau von 3,95 USD und einer Differenz von +10,13 Prozent im "Gut"-Bereich. Zusammenfassend ergibt sich daher insgesamt die Einschätzung als "Gut" auf Basis der technischen Analyse.