Pitney Bowes Aktie: Kursausbruch – aber in welche Richtung?

Die Pitney Bowes-Aktie verzeichnet eine Dividendenrendite von 4,93 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 5,25 Prozent liegt. Die Redaktion bewertet die Dividendenpolitik daher als "Neutral". Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Relation zum aktuellen Aktienkurs.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Pitney Bowes-Aktie bei 4,11 USD liegt, was einer Entfernung von +9,6 Prozent vom GD200 (3,75 USD) entspricht. Dies wird als "Gut"-Signal gewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 4,1 USD, was zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand +0,24 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Pitney Bowes-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Das Sentiment und der Buzz rund um Pitney Bowes haben sich in den letzten Wochen negativ verändert. Dies wird auf eine verstärkte negative Stimmung in den sozialen Medien zurückgeführt. Daher wird dieses Kriterium als "Schlecht" bewertet, während die Diskussionsstärke neutral bewertet wird.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Pitney Bowes-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -2,08 Prozent erzielt hat, was 202,5 Prozent unter dem Durchschnitt im Sektor "Industrie" liegt. Im Bereich "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" liegt die Aktie 9,2 Prozent unter der durchschnittlichen jährlichen Rendite von 7,12 Prozent. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.