Pitney Bowes Aktie: Analyse der beeindruckenden Geschäftszahlen

In den letzten drei Monaten haben Analysten für Pitney Bowes Inc keine negativen Bewertungen abgegeben, jedoch zwei neutrale Einschätzungen. Somit liegt das Durchschnittsrating bei “Neutral”. Im vergangenen Monat gab es ebenfalls keine schlechte Note, jedoch erneut eine neutrale Empfehlung. In der Gesamtbetrachtung resultiert somit ebenfalls ein “Neutral”-Rating. Das durchschnittliche Kursziel basierend auf den Analysen beträgt 5,33 US-Dollar und impliziert eine mögliche Steigerung von 52,29 Prozent ausgehend vom Schlusskurs von 3,50 US-Dollar – daher die neutrale Empfehlung.

Attraktive Dividendenrendite von Pitney Bowes als Anlageempfehlung

Pitney Bowes Inc weist derzeit eine Dividendenrendite von 5,35 Prozent auf, was im Vergleich zum Branche-Durchschnitt von 2,67 Prozent unterdurchschnittlich ist. Der Abstand zu ähnlichen...