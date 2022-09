Pitcher in Gartner®-Berichten Market Guide for Revenue Enablement Platforms und InnovationInsight for Digital Sales Rooms 2022 als repräsentativer Anbieter anerkannt

Zürich (ots) -In zwei aktuellen Gartner-Berichten - dem Gartner Market Guide for Revenue Enablement Platforms und dem Gartner Innovation Insight for Digital Sales Rooms to Support Virtual Selling and Customer Experience - wird Pitcher als repräsentativer Anbieter anerkannt. Laut Gartner stellen Revenue-Enablement-Plattformen (früher bekannt als Sales-Enablement-Plattformen) eine Zusammenführung der Sales Enablement-Funktionen und der kundenorientierten Umsatzprozesse dar. Die Plattformen, stellt Gartner fest, verfügen über Funktionen für digitale Inhalte, Schulungen und Coaching oder lassen sich über offene APIs inergänzende Anbieterangebote integrieren. Sie lassen sich in Plattformen zur Vertriebsautomatisierung (SFA) oder Marketingautomatisierung integrieren, ermöglichen eine Kundenbindungsanalyse sowie die Beurteilung und den Aufbau von Rollenkompetenzen zur Verbesserung der Vertriebsabwicklung. Gartner empfiehlt ausserdem bei führenden Anwendungen für den digitalen Handel und das CRM im Vertrieb die Einbeziehung digitaler Verkaufsräume zur Unterstützung eines besseren, käuferzentrierten Verkaufserlebnisses. Digitales Content-Sharing, Collaboration-Tools, Webkonferenzen, sichere Portale und digitaler Handel sind laut Gartner bereits etablierte Technologien. Einzigartig würden Digital Sales Rooms (DSR) durch die Zusammenführung dieser Technologien in einem sicheren Portal oder einer dauerhaften Microsite."Unserer Ansicht nach zeigen diese Gartner-Berichte, dass sich der Markt für Sales Enablement mit einem stärkeren Fokus auf die Effektivität aller an der Kundenbindung und Umsatzgenerierung beteiligten Funktionen weiterentwickelt. Als frühe Vorreiter in diesem Markt freuen wir uns, dass das Analystenhaus uns erneut als einen der repräsentativen Anbieter erwähnt", so Mert Yentur, Gründer und CEO von Pitcher.Als flexible, innovative Sales-Enablement-Lösung revolutioniert Pitcher die Art und Weise, wieRevenue-Teams (Vertrieb und Marketing) ihre täglichen Kundenkontakte mit datengesteuerten Erkenntnissen managen.Über dieses Formular bekommen Sie Zugang zu dem Bericht. (https://www.pitcher.com/gartner-market-guide-2022)Über Gartner®Gartner, Innovation Insight for Digital Sales Rooms to Support Virtual Selling and CustomerExperience, 17. Januar 2022, von Melissa Hilbert und Varun Agarwal.Die Erwähnung von Anbietern, Produkten und Dienstleistungen in den Gartner-Forschungspublikationen stellt weder eine Befürwortung durch Gartner dar, noch rät Gartner Technologieanwendern, nur diejenigen Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder anderen Bezeichnungen zu wählen. Die Forschungspublikationen von Gartner geben die Meinungen der Forschungsorganisation von Gartner wieder und sollten nicht als Tatsachenbehauptungen ausgelegt werden. Gartner lehnt jede ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung in Bezug auf diese Studie ab, einschließlich jeglicher Gewährleistung der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck. GARTNER ist ein eingetragenes Markenzeichen und eine Dienstleistungsmarke von Gartner, Inc.bzw. deren Tochtergesellschaften in und ausserhalb der USA und wird hier mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte vorbehalten.Über PitcherPitcher ist der weltweit führende Anbieter unter den Applikationen für Sales Enablement. Durch dynamische und digitale Tools, personalisierte Inhalte und eine unkomplizierte Benutzererfahrung unterstützt die Super App von Pitcher effektive Kundenbindung sowie höchste Vertriebseffizienz. Das ist die Revolution des Vertriebsprozesses: Die App reduziert die Komplexität und steigert den ROI. Integrierte Funktionen unterstützen gleichzeitig die Teams aus Vertrieb und Marketing in unterschiedlichen Branchen. Mit tiefgreifender Erfahrung in den Bereichen Life Sciences, Konsumgüter, Fertigung und Finanzdienstleistungen ist Pitcher ein wichtiger Partner für Unternehmen auf der ganzen Welt. Die seit 2011 erhältliche App für Sales Enablement wird in140 Ländern eingesetzt. Fortune-500-Unternehmen aus den unterschiedlichsten Branchennutzen Pitcher, um ihre Kundenbindung und ihre Leistungsfähigkeit zu fördern. Pitcher hat seinen Hauptsitz in Zürich, Schweiz. Darüber hinaus führt das Unternehmen weitere Standort ein den USA, Mexiko, Türkei, Spanien, Ungarn, Singapur und China. Weitere Informationen über Pitcher erhalten Sie auf www.pitcher.com.Pressekontakt:PITCHERAlte Feldeggstrasse 148008 ZürichSwitzerland+41 43 535 77 90+1 914 219 0790press@pitcher.comOriginal-Content von: Pitcher AG, übermittelt durch news aktuell