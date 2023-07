Pistorius fordert ehrliche Debatte über künftige Verteidigungsetats

VILNIUS (dpa-AFX) - Verteidigungsminister Boris Pistorius hat eine ehrliche Diskussion über die Kosten für die militärische Sicherheit in künftigen Jahren gefordert. Deutschland müsse nach der Verwendung des Sondervermögens zukünftig jährlich etwa 20 Milliarden Euro zusätzlich aufbringen, um das Zwei-Prozent-Ziel der Nato zu erfüllen, sagte der SPD-Politiker am Dienstag in Vilnius am Rande des Nato-Gipfeltreffens. "Eine Zusage von zwei Prozent bedeutet 75 Milliarden Euro, tatsächlich habe ich derzeit 52 Milliarden Euro", sagte er. Deswegen wolle er nicht über neue Ziele von drei oder vier Prozent diskutieren, sondern eine solide Basis schaffen. Es müsse darüber nachgedacht werden, wie 20 Milliarden Euro zusätzlich erreicht werden können. "Wir müssen ehrlich sein", sagte Pistorius. Er forderte, den Bürgern in Deutschland und anderen Staaten zu erklären, was die Kosten von Abschreckung und Sicherheit seien./cn/DP/jha