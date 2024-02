Pistorius: Deutschland bereit zur fairen Lastenteilung in der Nato

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Verteidigungsminister Boris Pistorius will in Gesprächen mit US-Vertretern auf der Sicherheitskonferenz in München das stärkere Engagement Deutschland in der Nato betonen. Deutschland werde seinen Beitrag zu einer fairen Lastenteilung im Bündnis leisten, sagte der SPD-Politiker am Freitag. Er betonte, dass das transatlantische Verhältnis "in jederlei Hinsicht von großer Bedeutung ist und bleiben wird". "Deswegen macht Deutschland seine Hausaufgaben", sagte Pistorius. Er freue sich auf ein Gespräch am Samstag mit Vertretern des US-Kongresses. Aus den USA gab es in den vergangenen Jahren immer wieder Kritik an europäischen Nato-Partnern./cn/DP/nas