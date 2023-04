Pistorius: Brigadegeneral Freuding soll neuen Planungsstab leiten

BERLIN (dpa-AFX) - Brigadegeneral Christian Freuding soll im Verteidigungsministerium die Leitung eines neuen Planungs- und Führungsstabes übernehmen. Über eine entsprechende Entscheidung informierte Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) am Donnerstag alle Bundeswehrangehörigen in einem Schreiben, das der Deutschen Presse-Agentur in Berlin vorlag.

Freuding ist derzeit Leiter des Sonderstabs Ukraine im Verteidigungsministerium. Der Planungsstab war 2012 abgeschafft worden. Seit 1968 hatte das Ministerium einen solchen Stab für die Erarbeitung und Analyse von zentralen militärstrategischen Zielen.

Pistorius informierte auch über seine Entscheidung, Christian-Hendrik Heusermann die Leitung des Leitungsstabes zu übertragen. "Personelle Veränderungen in Spitzenpositionen werde ich - wenn Entscheidungen auch wirklich getroffen sind - transparent kommunizieren", schrieb Pistorius. Und: "Das betone ich insbesondere vor dem Hintergrund zahlreicher Spekulationen. Ich bitte hier um Ihr Vertrauen."/cn/DP/stw